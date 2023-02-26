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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 12:53

На Ставрополье женщина перевела телефонным мошенникам больше 1,8 млн рублей

Преступник предложил жительнице Буденновска «выгодно вложиться»
Анфиса КИМЕНИНИКО
Ставропольчанка поверила мошенникам и перевела на неизвестные счета и номер телефона в общей сложности более 1,8 млн рублей.

Ставропольчанка поверила мошенникам и перевела на неизвестные счета и номер телефона в общей сложности более 1,8 млн рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МВД по Ставропольскому краю рассказали, что накануне в полицию Буденновского округа обратилась 50-летняя жительница села Покойного. Женщина рассказала полицейским, что мошенники обманом лишили ее почти двух миллионов рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов потерпевшая рассказал, ранее ей несколько раз звонил неизвестный мужчина и предлагал выгодно вложить денежные средства. Она поверила мошеннику и перевела на неизвестные счета и номер телефона в общей сложности более 1,8 млн рублей.

Через время пострадавшая поняла, что никакой обещанной прибыли она не получит и обратилась за помощью в отдел полиции.

- По данному факту Следственным отделом ОМВД России «Буденновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, - прокомментировали происшествие в пресс-службе ведомства.