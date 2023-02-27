На Ставрополье насмерть сбили неожиданно выбежавшего на дорогу пешехода

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильненском округе Ставропольского края накануне вечером, примерно в 19:30, в поселке Передовой водитель «Нивы» не смогла не сбить пешехода, который неожиданно выбежал на дорогу. От полученных травм 55-летний мужчина скончался в нескольких метрах от своего дома.

— Световозвращающих элементов в одежде погибшего не было. За рулем 47-летняя местная жительница, которая имеет длительный стаж вождения, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекалась, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

У гражданки взяли кровь, чтобы установить, была ли она пьяная. Был ли трезвым пешеход, установит экспертиза. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников происшествия устанавливается.

Также смертельная авария произошла в Ессентуках. Два молодых человека погибли в аварии, которое спровоцировала 58-летняя нарушительница ПДД.