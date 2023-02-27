Губернатор Ставрополья требует наказать виновников массовой гибели птиц

Губернатор Ставрополья потребовал наказать виновников массовой гибели птиц на реке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, поручил жестоко наказать виновников массовой гибели птиц на берегу реки Айгурка в Туркменском округе. Причины смерти пернатых пока неизвестны – это может быть либо отравление ядами, либо птичий грипп. Специалисты устанавливают, почему погибли животные в регионе.

— Подобные факты не должны оставаться безнаказанными. Только так мы добьемся нормализации ситуации и использования сельхозпроизводителями безопасных для окружающей среды средств защиты урожая, – заявил губернатор после еженедельного рабочего совещания.

Напомним, что всего погибли 131 утки-кряквы и 17 лебедей, хотя обследование береговой линии реки продолжается. Возможно, специалисты найдут новые трупы птиц. Сегодня ветслужба доставила в лабораторию патологический материал, по которому узнают причину смерти птицы.