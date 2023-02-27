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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 10:38

Губернатор Ставрополья требует наказать виновников массовой гибели птиц

Причины смерти пернатых устанавливаются
Данил ЮРКОВ
Губернатор Ставрополья потребовал наказать виновников массовой гибели птиц на реке

Губернатор Ставрополья потребовал наказать виновников массовой гибели птиц на реке

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, поручил жестоко наказать виновников массовой гибели птиц на берегу реки Айгурка в Туркменском округе. Причины смерти пернатых пока неизвестны – это может быть либо отравление ядами, либо птичий грипп. Специалисты устанавливают, почему погибли животные в регионе.

— Подобные факты не должны оставаться безнаказанными. Только так мы добьемся нормализации ситуации и использования сельхозпроизводителями безопасных для окружающей среды средств защиты урожая, – заявил губернатор после еженедельного рабочего совещания.

Напомним, что всего погибли 131 утки-кряквы и 17 лебедей, хотя обследование береговой линии реки продолжается. Возможно, специалисты найдут новые трупы птиц. Сегодня ветслужба доставила в лабораторию патологический материал, по которому узнают причину смерти птицы.