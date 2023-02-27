«Сотни мертвых уток и лебедей»: массовая гибель птиц повторилась на Ставрополье в третий раз

На Ставрополье вновь выявили массовую гибель птицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новые факты массовой гибели птиц выявляют на Ставрополье. На этот раз пернатых нашли в Туркменском округе. После возбуждения уголовных дел за отравленных птиц на Дундинском водохранилище в начале февраля 2023 года, под конец месяца выясняют причины смерти новой «партии» погибших животных.

По словам Геннадия Ефимова, главы муниципалитета, на берегу реки Айгурки Туркменского округа были найдены 131 утка-кряква и 17 лебедей. Обследование береговой линии продолжается, специалисты ищут новых жертв либо птичьего гриппа, либо отравы.

— На планерке губернатора обсуждалась тема массовой гибели птиц на берегу реки Айгурки Туркменского округа. Эта информация сразу же была доведена до ветеринарной службы округа и государственного инспектора охотнадзора министерства природных ресурсов Ставропольского края, – написал Геннадий Ефимов в соцсетях.

В настоящее время нет точной информации, что стало причиной гибели птиц. Либо, как это было на Дундинском водохранилище или Пятигорске, либо все дело в птичьем гриппе. Экспертиза установит точную причину гибели животных.

Кроме того, расследование гибели птиц в Туркменском округе проконтролирует Бастрыкин, глава Следственного Комитета России. Собранную на данный момент информацию направили в органы прокуратуры и СУ СК по Ставропольскому краю.

Сегодня ветслужба доставила в лабораторию патологический материал, по которому узнают причину смерти птицы. Администрацией округа подготовлена заявка на утилизацию трупов. Возможно, в регионе заведут очередное уголовное дело за отравление животных.