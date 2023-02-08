«Уголовка за отравленных птиц»: в экологической катастрофе на Ставрополье разбираются следователи

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Апанасенковском округе Ставрополья после массовой гибели птиц на Дундинском водохранилище возбудили уголовное дело. За два с поверхности водоема спасатели собрали свыше трех тысяч тушек мертвых животных. На месте работали три аварийно-спасательные группы ПАСС Ставрополья.

После массовой гибели животных в конце 2022 года в феврале 2023 вновь начались проблемы с ядами. Ранее в регионе использовались запрещенные химикаты, которые должны были травить огромную популяцию грызунов. Яд поразил и диких зверей, в том числе краснокнижных серых журавлей.

Теперь, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю, вновь возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

По данным следствия, в водохранилище обнаружили не менее 1040 уток-крякв, 260 белых лебедей, 20 гусей и не менее 10 чаек. Точную численность погибших птиц устанавливают. В тушках при помощи химико-токсикологического исследования обнаружили яд, содержащий фосфорорганические соединения. Именно он убил животных.

— В настоящее время установлено, что в феврале текущего года при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, он был распространен на поверхности почвы, в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде массовой гибели диких птиц, вследствие чего причинен ущерб государству, – сообщает ведомство.

Сейчас следователи собирают доказательства вины и расследуют уголовное дело. В отношении кого оно заведено, не сообщается. Кроме того, за делом следит и прокуратура.

— В прокуратуре Апанасенковского района постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

После расследования материалы направят в суд, где будут наказаны виновные в распространении ядов, из-за которых погибли дикие птицы.