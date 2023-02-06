«Работали два дня»: три тысячи мертвых птиц достали из водохранилища на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Работы по сбору мертвых птиц из Дундинского водохранилища в Ставропольском крае продолжались два дня. Три аварийно-спасательные группы ПАСС Ставрополья собрали три тысячи мертвых птиц. Обстоятельства смерти пернатых по-прежнему устанавливаются.

Спасатели из Дивного, Невинномысска и Ставрополя работали вместе с ЕДДС Апанасенковского и Ипатовского округов, представителями администраций муниципалитетов, минприроды Ставрополья, сотрудниками Россельхознадзора и Службы по борьбе с болезнями животных.

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

— Они собрали порядка трех тысяч голов падшей птицы с поверхности Дундинского водохранилища, – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

В конце 2022 года в 11 округах Ставрополья животные гибли от ядов, которыми хотели отравить огромную популяцию грызунов. По заявлению губернатора региона Владимира Владимирова, на некоторых территориях их количество было превышено в 10 раз.

После начались дела уголовные: в СКР возбудили дела по статье за «Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». Сельхозпроизводителей предупреждали о необходимости пользоваться законной отравой.

Всего в Ставропольском крае погибли не только дикие утки, лисы, лебеди, зайцы и куропатки, но и 1,7 тысячи краснокнижных серых журавлей. Активисты предложили приравнять массовую гибель животных к экоциду. Однако история затихла, уголовные дела расследуются, а дикие звери перестали умирать.

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Новая глава истории про погибающих животных началась в начале февраля 2023 года. После уже позабытой новости про погибающих от отравы животных очевидец пришел на Дундинское водохранилище и увидел во льду водоема сотни трупов птиц. Оказалось, их там были тысячи. Что будет дальше и кто виновен в массовой гибели пернатых, пока остается неизвестным.