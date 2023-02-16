Причиной гибели ворон в Пятигорске назвали отравление фосфидом цинка

Фото: мэрия Пятигорска

В городе Пятигорске на Ставрополье узнали причину гибели ворон. Возле памятника генералу Ермолову специалисты нашли 30 трупов птиц. Проведенное исследование не обнаружило птичьего гриппа, зато в тушках нашли фосфид цинка, который применяется для устранения грызунов.

— По результатам лабораторного исследования птичий грипп не обнаружен. В организме птиц обнаружено отравляющее вещество фосфид цинка, который применяется для уничтожения грызунов: крыс и мышей, – сообщил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Есть вероятность, что отравленные ядом птицы долетели до Пятигорска с полей или других мест, где нашли и съели вещество. Ранее после гибели птиц на Дундинском водохранилище возбудили уголовное дело. Выяснилось, что пернатых отравили запрещенными ядами.