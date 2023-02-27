В начале марта на Ставрополье ожидается нулевая температура

В начале марта на Ставрополье ожидается похолодание Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ставрополье в первую неделю марта ожидается похолодание после резкого потепления. Уже 1 марта в крае пойдет дождь и мокрый снег. О погоде на ближайшее время рассказала и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

— В первую неделю марта ночная температура ожидается около нуля. В некоторых районах – от -3 до -5 градусов. В северо-западных – 0… +2. На остальной территории – от 0 до -5, – сообщила Светлана Пьянова.

Ночная температура в регионе первого марта ожидается от +1 до +6, в Ставрополе – +2… +4. Днем еще будет тепло – от +6 до +11 на Ставрополье и +6… +8 в краевой столице. Ожидается небольшой дождь. В следующие дни в регионе похолодает.