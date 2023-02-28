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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 8:19

Воздушная тревога на радио Ставрополья вновь оказалась хакерской атакой

Переданная информация является ложной
Данил ЮРКОВ
Воздушная тревога, объявленная по радио Ставрополья, оказалась ложной

Воздушная тревога, объявленная по радио Ставрополья, оказалась ложной

Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье по радио во второй раз объявили воздушную тревогу. И снова информация оказалась ложной. В пресс-службе ГУ МЧС России объяснили фейк взломом серверов радиостанций и телеканалов.

— В некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, – пишет ведомство.

Подобные сообщение пришли не только на Ставрополье, но в другие регионы России. Все они ложные, их передали неизвестные злоумышленники. Хотя ранее сообщалось о возможной проверке и защите серверов, взлом произошел снова.

О возбуждении дел или поиске злоумышленников не сообщается.