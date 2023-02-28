Воздушная тревога на радио Ставрополья вновь оказалась хакерской атакой

Воздушная тревога, объявленная по радио Ставрополья, оказалась ложной Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье по радио во второй раз объявили воздушную тревогу. И снова информация оказалась ложной. В пресс-службе ГУ МЧС России объяснили фейк взломом серверов радиостанций и телеканалов.

— В некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, – пишет ведомство.

Подобные сообщение пришли не только на Ставрополье, но в другие регионы России. Все они ложные, их передали неизвестные злоумышленники. Хотя ранее сообщалось о возможной проверке и защите серверов, взлом произошел снова.

О возбуждении дел или поиске злоумышленников не сообщается.