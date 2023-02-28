Чемпионкой России по художественной гимнастике стала 16-летняя ставропольчанка

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Новой чемпионкой России по художественной гимнастике стала 16-летняя Анна Попова со Ставрополья. Аня стала победительницей личного многоборья на чемпионате, проходившем во Дворце гимнастики Ирины Винер. Жюри оценили технику и артистизм спортсменки.

— Поздравляем тебя и твоих наставников. И краевую школу олимпийского резерва по художественной гимнастике, в которой Анна делала первые шаги в спорте, – написал губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

На соревнованиях Аня встретилась с другими спортсменками – звездами отечественного спорта, по словам губернатора Ставропольского края. Это первая золотая медаль девушки на всероссийских соревнованиях, однако дальше юная спортсменка сможет достичь еще больших высот.