Миндор проверит обоснованность подорожания маршрута №48 в Ставрополе

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В Ставрополе министерство дорожного хозяйства проверит законность и обоснованность подорожания стоимости проезда на маршруте №48. Информация о повышении тарифа появилась в социальных сетях, и горожане высказали свое недовольство. Ситуацией заинтересовались и в миндоре.

— Специалисты министерства проверят законность и обоснованность повышения цены на маршруте № 48, – сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства Ставропольского края.

Решили ли повысить цену после того, как в Ставрополе решили закрыть маршруты №39 и №59М, пока неизвестно. Тем не менее после разбирательств станет ясно, станет ли дороже проезд на маршруте №48 или стоимость останется прежней.