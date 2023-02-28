Маршруты №39 и №59М закроют в Ставрополе

С инициативой о закрытии выступили перевозчики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой столице упразднят два пассажирских маршрута. Речь идет о маршрутах №39 и №59 М.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по развитию общественного транспорта Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

С инициативой о закрытии выступили перевозчики. Они заявили, что данные маршруты нерентабельны.

В Миндоре отметили, что маршрут №39 по факту не работает уже пять лет. Его заменяют дублирующие маршруты. Также есть дублеры у маршрута №59М. Таким образом, их уход никак не повлияет на качество пассажироперевозок в Ставрополе.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции со Ставрополья и их семьи получат дополнительную поддержку.