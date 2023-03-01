В Пятигорске 2 марта перекроют ряд улиц

Водителей просят заранее искать пути объезда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 2 марта, в Пятигорске перекроют несколько улиц.

Проезд будет закрыт от улицы Подстанционной до улицы Тургеневской; по улице Подстанционной - от трассы Р-217 «Кавказ» до Центра знаний «Машук»; на пересечениях улицы Подстанционной с прилегающими автомобильными дорогами в районах домов №№ 2А, 20, 21, 16, 4,1Г и 22 Б по улице Подстанционной; от улицы Подстанционной до улицы Пионерлагерной.

В администрации города сообщили, что движение будет перекрыто с утра и до окончания мероприятий в федеральном образовательном центре знаний «Машук».

Водителей просят заранее искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что 284 млн рублей направили на ямочный ремонт на Ставрополье.