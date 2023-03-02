Следователи опровергли акт вандализма в некрополе Кисловодска

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

Управление следственного комитета на Ставрополье выяснили причину разрушения некрополя возле Вечного огня и мемориала «Солдатам Родины» в Кисловодске. Как рассказали «КП-Ставрополь» в СКР, ненадлежащий уход мог стать причиной, по которой разрушились старые памятники.

Возможно, за время, что за местом захоронения не следили, памятники сгнили от отсутствия ухода. Тем не менее мэр города-курорта Евгений Моисеев писал, что в некрополе проводятся городские мероприятия в честь Дня Победы. И кроме того, злоумышленников начали искать.

Официального комментария от администрации Кисловодска не поступало. Проверка по данному факту продолжается, информация уточняется. Тем не менее в настоящее время остается загадкой виновник разрушения захоронения солдат Великой Отечественной войны.