Трем победительницам конкурса «Женщина года города Ставрополя» подарят машины

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Перед 8 марта в Ставрополе пройдет конкурс «Женщина года города Ставрополя». Трем победительницам в подарок обещают машины. В ближайшую субботу в пространстве «Лофт» пройдет мероприятие – девушки познакомятся и поучаствуют в мастер-классе по флористике, а после будут тренировать выход на публику в финале конкурса.

— Церемония награждения традиционно состоится в преддверии Международного женского дня 8 марта. Главные призы – автомобили – получат три победительницы конкурса, – сообщила пресс-служба администрации города Ставрополя.

Всего есть три номинации. Правда, администрация не уточняет, какие именно. Победительницы получат по машине за каждую из номинаций.