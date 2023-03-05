На Ставрополье пропали 4-летний ребенок и 25-летняя женщина

Девушка с ребенком пропали 4 марта во время прогулки. Фото:

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи в поисках двух пропавших человек на Ставрополье. В Ставрополе 4 марта ушли на прогулку и не вернулись домой 25-летняя Джамиля Гамидова и 4-летний Ибрагим Батчаев.

В день исчезновения девушка была одета в спортивные брюки, черную куртку и сапоги. Среди других особых примет называют - черные волосы, карие глаза, плотное телосложение и рост - 165 см.

В этот день с Джамилией Гамидовой был еще мальчик, который ушел вместе с ней в зеленой куртке и серой шапке. Среди особых примет - рост 92 см, худощавое телосложение. У мальчика также черные волосы и карие глаза.

Информацию о месте нахождения девушки и мальчика можно сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.