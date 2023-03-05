В Ставрополе в честь Международного женского дня 6 и 7 марта пройдет 20 мероприятий

Культурная программа в краевой столице приурочена к Международному женскому дню. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии праздника 8 марта - Международного женского дня в краевой столице пройдет около 20 мероприятий. Об этом рассказали в городской администрации.

6 марта 2023 года

В 10.00 – конкурс стихов «Для милой мамы» в библиотеке № 12.

В 10.00 и 14.00 – воспитанники Дворца детского творчества проведут акцию-поздравление женщин открытками, сделанными своими руками.

В 12:00 концерт «Роднее нет тебя на свете, мама» в культурно-досуговом центре «Мир».

В 15:00 – литературно-музыкальный вечер для читателей библиотеки № 8.

В 15:00 – финал конкурса «Женщина года» в ДКиС.

В 17:00 – концерт вокально-инструментального ансамбля «Malina Band» с программой «С любовью к Женщине».

7 марта 2023 года

В 11.00 – трансляция модных показов «Дефиле на экране» в Доме культуры «Ставрополец».

В 11:00 – литературная программа «Букет из самых нежных слов» в библиотеке №13.

В 14:00 – поэтический вечер в центральной городской библиотеке.

В 15:00 – творческий концерт воспитанников Дома детского творчества Октябрьского района.