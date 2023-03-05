В Дагестане женщина стала жертвой интернет-мошенников

Мошенник так и не отправил товар потерпевшей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе МВД по республике Дагестан рассказали, что в один из отделов полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила полицейским, что продавец из соседнего региона пообещал ей отправить товар, но получив всю сумму, перестал выходить на связь. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что потерпевшая заказала сумку и пальто на одном из сайтов онлайн-продаж. Продавец попросил перевести ему 54.000 рублей в качестве предоплаты, пообещав после перевода отправить товар в Дагестан. Но деньги так и не отправил.

В МВД Дагестана напомнили, что при общении с неизвестными лицами стоит быть предельно бдительными.

- Если вы стали жертвой подобной схемы мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию вне зависимости от суммы ущерба, - прокомментировали кражу в пресс-службе.