На Ставрополье кадеты отправили женщинам-военнослужащим и медикам открытки в зону СВО

Фото: телеграм-канал Владимира Владимирова

Праздничную акцию организовали на днях в Президентском кадетском училище города Ставрополя. Учащиеся написали женщинам-военнослужащим и медикам трогательные письма и подготовили открытки. Об этом рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Кадеты отправили праздничные открытки всем тем женщинам, которые с начала спецоперации отправились из региона в зону СВО. Этими жительницами стали женщины-военнослужащие и медики, которые ежедневно помогают организовывать быт ставропольских воинов, а также заботятся об их здоровье и лечат в госпиталях после полученных ранений.

- Кадеты перед 8 Марта написали этим самоотверженным ставропольчанкам письма и открытки. А мы в ближайшие дни поможем передать эти послания получательницам, чтобы женщины-военнослужащие тоже почувствовали весну и праздник!, - отметил глава региона в своем телеграм-канале.