В Ингушетии сохраняется повышенная лавиноопасность

В горах Ингушетии и Дагестана сохраняется повышенная лавиноопасность. Фото: Архив "КП"/Жиляев Александр

В МЧС Ингушетии предупредили местных жителей и гостей региона о том, что в горах 6-8 марта сохранится лавинная опасность. Сотрудники ведомства попросили людей быть предельно осторожными.

- В период 6-8 марта в горах Ингушетии выше 1,5 тысяч метров сохранится лавинная опасность, - прокомментировали ситуацию в МЧС.

Спасатели уточнили, что лавина - это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20-30 метров в секунду. Сход лавины может провоцировать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные тропы. Жителей и гостей региона попросили не выходить в горы в непогоду, а если так произошло - тщательно выбирать маршрут. В Дагестане сохраняется аналогичная ситуация. Лавины могут сойти с 5 по 6 марта в горных районах республики. Население просят воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки.