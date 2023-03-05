На Ставрополье местный житель доверился лже-брокеру и перевел ему полмиллиона рублей

Мошенник убедил жителя Ставрополья оформить кредит. Фото: Даниил ОПАРИН

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали, что накануне в одно из отделений полиции пришел 36-летний местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

Пострадавший пояснил полицейским, что с ним связался неизвестный мужчина и представился специалистом брокерской фирмы. Мошенник предложил ставропольцу преумножить свои сбережения с помощью торгов на бирже и таким образом убедил его оформит кредит и средства перевести на счет фирмы. Потерпевший перевел больше 450 тысяч рублей злоумышленнику.

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - прокомментировали мошеннические действия в полиции. Возбуждено уголовное дело.