В Дагестане сошли три лавины

Специалисты оперативно расчищают дороги. Фото: Дагестанавтодор

В Дагестанавтодор сообщили о том, что в регионе сошли три лавины. Все три лавины заблокировали дороги. Специалисты устраняют возникшие проблемы, две дороги уже полностью очищены от снега.

В ведомстве уточнили, что лавина сошла на дороге республиканского значения «Агвали - Шаури - Кидеро» км 52, в Цунтинском районе, к 12:00 часам дорога расчищена. Сейчас движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

Также лавина сошла в Бежтинском участке на автомобильной дороге республиканского значения «Тлядал - Бежта - Кидеро» км 18 сошла лавина, специалисты разбирают снежные завалы, а на место схода лавины были переброшено 2 единицы спецтехники. Ориентировочное время открытия - 14:00 часов 5 марта 2023 года.

На автомобильной дороге республиканского значения «Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал» км 106 также сошла лавина, к 12:00 часам движение автотранспорта было восстановлено. Работы по расчистке продолжаются с пропуском транспортных средств по мере накопления.

Водителей транспортных средств просят соблюдать предельную осторожность при проезде лавиноопасных участков. Без крайней необходимости не стоит выезжать в горные районы.