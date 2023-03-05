«Поезд Победы» прибыл на Ставрополье

На вокзал в Ставрополь прибыла интерактивная выставка «Поезд Победы» . Фото: скриншоты/ телеграм-канал главы Ставрополя.

На Ставрополье прибыл историко-просветительский музей «Поезд Победы». Уникальность этого выставочного комплекса в том, что он передвижной. Свою первую остановку в крае он сделал в Ставрополе, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В краевом центре передвижной музей пробудет до 8 марта. Затем поезд направится на перрон в Пятигорск, потом сделает остановку в Минеральных Водах. Жители и гости Ставрополя могут бесплатно посетить выставку, предварительно записавшись на официальном сайте музея. В этом году свой путь «Поезд Победы» начал из Санкт-Петербурга. В связи с этим создатели музея отдали символичную дань памяти событиям переломного 1943 года, немецко-фашистских захватчиков разгромили советские воины в под Сталинградом, произошла битва на Курской дуге, а 27 января 1944 года ленинградцы праздновали снятие блокады.

- В зале ожидания ставропольского железнодорожного вокзала посетители выставки смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению маскировочных сетей, которые отправят нашим бойцам в зону специальной военной операции. А также ставропольцы написали душевные письма солдатам и офицерам, - сообщают городской администрации.