В Ставрополе полицейские помогли потушить пожар и спасли трех людей

В Ставрополе полицейские помогли в ликвидации пожара. Фото: полиция Ставрополья.

В Ставрополе полицейские Иван Белозеров и Ислам Батчаев помогли местным жителям в тушении пожара. Во время патрулирования они заметили огонь во дворе одного из домов краевой столицы, приблизившись к месту, они увидели, что рядом с жилым домом горит хозпостройка.

Соседи сообщили им, что хозяева не могут выйти из дома, так как дверь заклинило и они оказались в ловушке. Сотрудники полиции оперативно открыли дверь и помогли выбраться из дома пожилой женщине, ее дочери и внучке.

Затем полицейские позвонили пожарным, полностью перекрыли в доме газ, обесточили здание и с помощью подручных средств стали тушить возгорание до приезда пассовцев.