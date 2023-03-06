За прошедшую неделю на Ставрополье коронавирусом заболели 1591 человек

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края

На Ставрополье за минувшую неделю с 26 февраля по 5 марта от коронавируса выздоровели 1764 человек, а заболели – 1591, в том числе 162 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 78 пациентом, среди которых оказался 31 ребенок. Медики за неделю не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— На минувшей неделе выздоровели 1764 человека. Уровень заболеваемости незначительно вырос. Между тем, соблюдать правила эпидпрофилактики все еще необходимо, – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за прошлую неделю первый компонент вакцины получили 4086 человек, а полный курс иммунизации прошли 3045 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.