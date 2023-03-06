В городе Железноводске без воды останутся шесть улиц Фото: Дмитрий СМИРНОВ

На Ставрополье, в городе Железноводске, 7 марта на шести улицах отключат воду в связи с проведением аварийных работ на водопроводе, который находится на улице Партизанской, 294. Как сообщили в пресс-службе ПТП «Железноводское», ориентировочно работы будут проходить с 9:00 по 17:00.

Где не будет воды

- улица Ленина, 123, 119, 127, 104, 106, 108, 110, 98а;

- улица Розы Люксембург;

- улица Партизанская;

- переулок Солнечный;

- улица Янтарная;

- улица Медовая.

Во время отключения гражданам будут подвозить воду в цистернах. Для получения надо оставить заявку по номеру телефона: 8 (87932)4-55-11. Жителей домов, попадающих под ограничение, просят запастись водой.