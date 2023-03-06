Ставропольским депутатам дали предупреждение за сокрытие доходов и имущества

Троих ставропольских депутатов наказали на сокрытие доходов и имущества Фото: Даниил ОПАРИН

В Арзгирском округе Ставрополья трех депутатов наказали за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Они дали недостоверные данные о своих доходах, имуществе и имущественных обязательствах. Прокуратура заметила этот факт и направили в правительство региона требование провести проверку.

— По результатам в Совет депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края направлено заявление о применении в отношении депутатов мер ответственности в связи с нарушением антикоррупционного законодательства, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Совет депутатов решил запретить одному нарушителю занимать должности до прекращения срока полномочий. А еще два депутата получили предупреждение. Имена нарушителей и сокрытое имущество не уточняется.