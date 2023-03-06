За пять лет курортный сбор принес Ставрополью 1,2 млрд рублей

Курортный сбор принес Ставрополью 1,2 млрд рублей за пять лет Фото: Андрей АБРАМОВ

Курортный сбор на Ставрополье действует пять лет, за это время он принес 1,2 млрд рублей, которые направили на благоустройство курортных городов. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, были отремонтированы старые и построены новые объекты в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске.

— Это стало дополнительным конкурентным преимуществом Кавминвод как места отдыха и оздоровления. Новые санатории продолжают строиться, – написал губернатор в социальных сетях.

Увеличение количества мест для отдыхающих, прогнозируемый рост турпотока и курортных сбор могут принести Кавминводам еще более млрд рублей в ближайшие два года.

За два месяца 2023 года регион уже получил свыше 68 млн курортного сбора. Этот результат больше прогнозируемого. В 2023-2024 годах в Кавминводах планируют создать еще 30 новых объектов.