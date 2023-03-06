Психолог из Ставрополя рассказала, как справиться с выгоранием

Фото: Илья Хачатурян, СКФУ

Почти половина россиян после январских праздников вышла на работу не отдохнув, а почти треть испытывает хроническую усталость. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter. "КП-Ставрополь" поговорила с психологом СКФУ, как справиться с выгоранием.

– Проблеме выгорания уже более 45 лет, но в последнее время она резко обострилась. В усилении стресса часто винят изменения образа жизни, характера труда, резкий переход на удаленную работу и связанное с этим нарушение привычного режима труда и отдыха. Мы заложники модели эффективности, – объясняет психолог Татьяна Банщикова.

Чтобы понять, что сотрудники устали, начальнику надо задать три вопроса: как люди работают, какая атмосфера в коллективе, как они относятся к шефу. Если подчиненные срывают дедлайны, часто уходят на перерывы, саботируют приказы и ссорятся между собой – надо бить тревогу.

– Выгорание – это обычно смесь, с одной стороны, того, каков сам человек, как он обустраивает свою жизнь и работу. С другой стороны, на выгорание очень сильно влияет то, как все устроено на работе, подталкивают ли организационные условия к выгоранию или, наоборот, к балансу. Организационные факторы имеют относительно больший вес в развитии выгорания, чем личностные, – отметила в беседе Банщикова.

Справиться с выгоранием можно, если постараться решить четыре задачи. Первая – компенсировать физические ресурсы. Для этого надо заняться своим сном, питанием и обратить внимание на свое состояние. Вторая задача – восполнить эмоциональный ресурс. Банщикова считает, что этот вопрос связан с внерабочими делами: есть ли у вас время на себя.

Третья задача – найти "равновесие на работе". Чтобы эффективно работать, сотрудник должен ощущать благоприятную атмосферу в коллективе единомышленников и понимать план работы, который был бы ему по силам. И четвертая задача – личностные ресурсы. К ним относится умение замечать, принимать и учитывать собственные особенности, которые либо спасают от выгорания, либо подталкивают к истощению.

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