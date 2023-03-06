Определены пять наиболее выгодных дебетовых доходных карт. На втором месте- «Прибыль» от Уралсиба

Фото: банк Уралсиб

Аналитики подготовили рэнкинг дебетовых доходных карт с высоким процентом на остаток от отечественных банков. По итогам исследований второе место в пятерке лидеров заняла карта «Прибыль» банка Уралсиб. Эксперты «РБК Инвестиции» использовали данные маркетплейсов «Банки.ру» и «РБК Банки».

Один из самых популярных флагманских продуктов банка Уралсиб – дебетовая доходная карта «Прибыль» - сочетает сразу несколько преимуществ для потребителя. Ее можно заказать онлайн с доставкой на дом. Есть кешбэк на покупки, начисляется процент на остаток средств.

Для новых потребителей (то есть тех, кто не являлся держателями карты на протяжении 12 месяцев до открытия продукта на новых условиях) в первый месяц идет ежедневное начисление на остаток - 11% годовых, но не более, чем на 500 тысяч рублей собственных средств.

Со второго месяца клиент должен совершать с карты покупки на сумму от десяти тысяч рублей ежемесячно. (Иначе процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке - 0,1% годовых.)

Далее вступают в силу стандартные условия начисления процента – 7,5% годовых на ежедневный остаток средств (до 500 тысяч рублей включительно), если клиент каждый месяц проводит расходные операции по карте не менее чем на десять тысяч рублей.

Вся дополнительная информация о карте «Прибыль» - в любом ближайшем офисе банка, у консультантов по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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