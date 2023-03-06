Директор предприятия из Невинномысска скрывал от налоговой 12 млн рублей

В Невинномысске директор предприятия подозревается в сокрытии денег от налоговой Фото: Даниил ОПАРИН

В городе Невинномысске на Ставрополье против директора предприятия возбудили уголовное дело за сокрытие от налоговой 12 млн рублей. В 2022 году подозреваемый умышленно прятал деньги, проводя операции с поставщиками через другие счета, минуя собственные.

— Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере), – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела и закрепляются доказательства вины подозреваемого. Следователь принимает меры по возмещению ущерба. После материалы дела направят в суд на рассмотрение.