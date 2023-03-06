Организацию на Ставрополье оштрафовали на 500 тысяч за мелкую взятку инспектору

Ставропольскую организацию оштрафовали на полмиллиона за мелкую взятку инспектору Фото: Даниил ОПАРИН

В Ипатовском округе Ставропольского края организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей за мелкую взятку инспектору отдела фитосанитарного надзора. Представитель юридического лица за 1000 рублей хотел ускорить проверку о карантинном состоянии вывозимой им продукции.

— В связи с этим прокурор Ипатовского района возбудил дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По результатам рассмотрения акта реагирования организацию признали виновной в правонарушении и привлекли к наказанию – штрафу в полмиллиона. Нарушитель заплатил деньги в полном объеме. О том, что получил инспектор за получение денег, не сообщается.