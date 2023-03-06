Спрос на персонал вырос в Ставропольском крае на 12% за последний месяц

На Ставрополье на 12% вырос спрос на сотрудников Фото: Иван МАКЕЕВ

В феврале на Ставрополье организации открыли девять тысяч вакансий – спрос на сотрудников в регионе вырос на 12% в сравнении с январем. При этом в сравнении с февралем 2022 года спрос вырос на 6%.

— Чаще всего ставропольские компании искали специалистов по продажам – 46% всех активных вакансий в регионе приходится именно на сферу «Продажи». Сотрудники из сферы продаж не только одни из самых востребованных, но также одни из самых дефицитных, – сообщает hh.ru.

При норме в 5-6 резюме на вакансию специалисты по продажам отправляют 1,4 резюме на одну вакансию. Второе место по востребованности занимают три сферы – «Транспорт, логистика», «Строительство, недвижимость» и «Рабочий персонал» – по 12% на каждую.

В пятерку самых предлагаемых профессий также входят «Производство, сельское хозяйство» (10%) и «Административный персонал» (9%). Средняя зарплата по итогам февраля составила 44 154 рублей – это больше показателя прошлого февраля на 3 155 рублей.