Начинающий водитель на Ставрополье спровоцировал аварию с двумя погибшими

Фото: соцсети главы Апанасенковского округа Дениса Климова

В Апанасенковском округе Ставропольского края, на 427 километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь», по неизвестной причине на встречную полосу выехал автомобиль «Лада Приора». Навстречу ехал «ВАЗ-2106», с которым произошло столкновение. На месте от полученных травм скончались оба водителя.

— Спровоцировал ДТП 20-летний местный житель, который получил водительское удостоверение всего 2 года назад. Злостным нарушителем ПДД он не являлся. Второй погибший водитель – 52-летний житель Шпаковского округа, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

У обоих водителей взяли кровь для анализа на состояние опьянения. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.