Ранее судимого жителя Ставрополья посадили на 11 лет за убийство знакомого

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Нефтекумском округе Ставрополья ранее судимого 53-летнего жителя поселка Затеречный приговорили к 11 годам в колонии особого режима за убийство знакомого. Вечером 7 апреля 2022 года в одном из домов поселка осужденный и его знакомый распивали алкоголь, однако между отдыхающими возник конфликт. Поводом ссоры стало то, что злоумышленник неоднократно сидел в тюрьме.

— В ходе ссоры осужденный ножом ударил потерпевшего в шею и скрылся с места происшествия. От полученных повреждений 66-летний мужчина скончался на месте, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Причиной смерти потерпевшего назвали массивную кровопотерю. Ранее преступника сажали за преступление по части 4 статьи 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. На этот раз против него возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Приговор пока что не вступил в силу.