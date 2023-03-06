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НовостиПроисшествия6 марта 2023 12:58

Жители Ставрополья отдали мошенникам 35 млн рублей за прошедшую неделю

Возбуждены уголовные дела
Данил ЮРКОВ
За неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 35 млн рублей

За неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 35 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшую неделю жители Ставропольского края отдали мошенникам около 35 млн рублей. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю, сотрудники полиции постоянно проводят профилактику мошенничества, однако граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

— Так, в Буденновском округе 62-летней местной жительнице поступил звонок от якобы сотрудника одного из финансовых учреждений, – пишет ведомство.

Неизвестный сообщил, что мошенники пытаются украсть со счета потерпевшей деньги. Во избежание преступления гражданке предложили перечислить все сбережения на якобы безопасный счет. Женщина последовала инструкции звонившего и перевела порядка млн рублей.

Спустя время деньги не вернулись на счет гражданки, и она поняла – ее обманули мошенники. Потерпевшая обратилась к полицейским. Против неизвестного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).