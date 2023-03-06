Жители Ставрополья отдали мошенникам 35 млн рублей за прошедшую неделю

За неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 35 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшую неделю жители Ставропольского края отдали мошенникам около 35 млн рублей. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю, сотрудники полиции постоянно проводят профилактику мошенничества, однако граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

— Так, в Буденновском округе 62-летней местной жительнице поступил звонок от якобы сотрудника одного из финансовых учреждений, – пишет ведомство.

Неизвестный сообщил, что мошенники пытаются украсть со счета потерпевшей деньги. Во избежание преступления гражданке предложили перечислить все сбережения на якобы безопасный счет. Женщина последовала инструкции звонившего и перевела порядка млн рублей.

Спустя время деньги не вернулись на счет гражданки, и она поняла – ее обманули мошенники. Потерпевшая обратилась к полицейским. Против неизвестного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).