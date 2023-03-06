На Ставрополье мужчина пытался сбыть 500 граммов сильнодействующих веществ

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

Полицейские на Ставрополье остановили для досмотра автомобиль 53-летнего жителя станицы Лысогорской. Сотрудники нашли внутри картонную коробку с 55 флаконами с тропикамидом массой в 500 граммов. Также оперативники обнаружили и изъяли 40 блистеров с прегабалином массой в 44 грамма.

Гражданина доставили в отделение полиции для дачи показаний. Там злоумышленник признался, что купил сильнодействующие вещества для последующего сбыта на территории Георгиевска и Пятигорска.

— В отношении мелкого барыги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере), – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Сотрудники полиции ищут канал приобретения дилером сильнодействующих веществ. Расследование уголовного дела продолжается, после материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленника.