Ставропольские полицейские накрыли наркопритон

На Ставрополье накрыли наркопритон, основанный 64-летним местным жителем Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Благодарненском округе Ставропольского края сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона, который основал 64-летний местный житель. Злоумышленник постоянно давал наркоманам потреблять запрещенные вещества в его помещении.

— В квартире мужчины оперативники обнаружили ампулы, чашки, шприцы, на которых, как показала проведенная экспертиза, имеются следы наркотических средств, – пишет ведомство.

Также в помещении были найдены полимерные пакеты с семенами мака. В отделении полиции основатель наркопритона сознался в содеянном и рассказал, что брал с зависимых деньги. После получения наличных хозяин предоставлял помещение для употребления запрещенных веществ.

Правда, о незаконном бизнесе узнали. Против гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ за организацию наркопритона. Расследование продолжается.