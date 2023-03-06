На Ставрополье житель Московской области пытался сбыть 270 граммов наркотиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Пятигорске на Ставрополье за мелкое хулиганство задержали 30-летнего жителя Московской области. При досмотре правонарушителя сотрудники полиции нашли у него 20 полимерных свертков, весы и изоленты. Вещества из свертков отправили на экспертизу.

— Исследование показало, что все изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения – метилэфедроном - общей массой около 270 граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник прибыл в Пятигорск в качестве курьера, чтобы сбыть наркотики через «закладки». Правда, довести преступление до конца у него не получилось: против наркосбытчика возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ за покушение на сбыт веществ в особо крупном размере.

На данный момент злоумышленника посадили в СИЗО. Правоохранители устанавливают канал приобретения запрещенного вещества. Расследование уголовного дела продолжается.