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НовостиПроисшествия7 марта 2023 6:07

В Ставрополе 9-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля

Ребенок решил перебежать дорогу в 100 метрах от пешеходного перехода
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе 9-летнего мальчика сбила машина, когда он пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Накануне вечером на улице Комсомольской водитель «Джили Эмгранд» наехал на ребенка, хотя он и был в зоне его видимости. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С переломом ноги мальчик доставлен в больницу. Автомобилем управлял 28-летний местный житель, который был трезв, имеет стаж вождения 6 лет, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель за последние два года не получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

К проверке подключили родителей и преподавателей. Будет установлено, кто учил ребенка переходить дорогу в неположенных местах.