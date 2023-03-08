Дизайнера из Пятигорска отметили на фестивале Высокой моды в Италии

Фото: СКФУ

Доцента кафедры дизайна пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Марину Махота отметили на фестивале Высокой моды в Италии. Об этом журналистам "КП-Ставрополь" рассказали в пресс-службе вуза.

Преподаватель создала коллекцию одежды "Гармошка", фактурно похожей на гармонь. Кроме того, в нарядах прослеживаются элементы народной вышивки, аппликации, многослойность. Аксессуарами служат головные уборы, выполненные из натуральных трав: рябины и пшеницы. В завершении представляемого "ансамбля" такой необычный и в то же время модный аксессуар, как сумка в виде гармошки.

– Исследование нашей коренной культуры, хорошая почва для развития подлинного русского стиля, того материального выражения национальной идентичности, которое не стыдно будет представить на мировое обозрение в качестве альтернативы тому устоявшемуся образу «а-ля рюсс», который сформировался благодаря, не совсем корректному представлению русской культуры в предыдущие годы, – рассказала "КП" Марина Махота.

Фото: СКФУ

Международная комиссия отобрала работы дизайнера для выставки в одном из музеев Рима. Ее работы были представлены на всеобщем обозрении для искусствоведов, критиков и обычных посетителей.

Своим вдохновителем Марина Махота считает маму, которая привила любовь к шитью. До фестиваля Высокой моды дизайнер участвовала во всевозможных выставках, научных конференциях и конкурсах и проводила резидентских и выездных мастер-классов.

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