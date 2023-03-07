ЖКХ на Ставрополье необоснованно увеличило плату за вывоз мусора для ИП

На Ставрополье ЖКХ оштрафовали за необоснованное повышение цен на вывоз мусора для ИП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском округе Ставропольского края прокуратура восстанавливает права индивидуальных предпринимателей, которым ООО «ЖКХ» необоснованно увеличило плату за вывоз мусора. Договоры между организацией и двумя предпринимателями были заключены в 2019 и 2020 годах, однако спустя короткое время стоимость услуг увеличилась в разы.

— В связи с этим прокуратура района внесла два представления руководителю регионального оператора, по результатам рассмотрения которых ООО «ЖКХ» допущенные нарушения не признало, устранять нарушения отказалось, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Из-за этого было возбуждено два дела об административных правонарушениях по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). В результате ЖКХ оштрафовали на 100 тысяч рублей. Постановления суда пока что не вступили в законную силу.