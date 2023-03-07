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НовостиПроисшествия7 марта 2023 10:44

ЖКХ на Ставрополье необоснованно увеличило плату за вывоз мусора для ИП

По одному из договоров вместо 26 тысяч рублей предпринимателю пришлось платить 378 тысяч
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье ЖКХ оштрафовали за необоснованное повышение цен на вывоз мусора для ИП

На Ставрополье ЖКХ оштрафовали за необоснованное повышение цен на вывоз мусора для ИП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском округе Ставропольского края прокуратура восстанавливает права индивидуальных предпринимателей, которым ООО «ЖКХ» необоснованно увеличило плату за вывоз мусора. Договоры между организацией и двумя предпринимателями были заключены в 2019 и 2020 годах, однако спустя короткое время стоимость услуг увеличилась в разы.

— В связи с этим прокуратура района внесла два представления руководителю регионального оператора, по результатам рассмотрения которых ООО «ЖКХ» допущенные нарушения не признало, устранять нарушения отказалось, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Из-за этого было возбуждено два дела об административных правонарушениях по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). В результате ЖКХ оштрафовали на 100 тысяч рублей. Постановления суда пока что не вступили в законную силу.