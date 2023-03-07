МЧС Кабардино-Балкарии предупреждает о лавинной опасности в горах республики

Фото: пресс-служба МЧС по КБР

В Кабардино-Балкарскии МЧС предупреждает об опасности схода снежных лавин в горах республике. На данный момент существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах возле гор. В пресс-службе МЧС по КБР рассказали, как себя вести в районах схода лавин.

— ГУ МЧС России по КБР рекомендует соблюдать основные правила поведения: кататься только на размеченных, разрешенных трассах; не выходить в горы в снегопад и непогоду; находясь в горах, следить за изменением погоды; избегать мест возможного схода лавин, – сообщает ведомство.

Чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов. С выпадением снега в КБР в горах набирается снежная масса, которая начинает скатываться вниз. Из-за этого объявляют лавиноопасный сезон.

В КРБ наиболее опасными считаются Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан: поляны «Азау», «Чегет» и «Большие Нарзаны». Всего зарегистрировано 132 лавиноопасных очага.