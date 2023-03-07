На Ставрополье 39-летний заключенный убил мужчину в колонии

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В ночь с 24 на 25 июля 2022 года в исправительной колонии Кочубеевского округа Ставропольского края 39-летний обвиняемый отвел 37-летнего заключенного в безлюдное помещение. Разговор у отбывающих заключение мужчин не задался – злоумышленник избил потерпевшего до смерти.

— Он нанес мужчине не менее 45-ти ударов руками и ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, а материалы направлены в суд. Обвиняемому светит увеличение срока отбывания в тюрьме.