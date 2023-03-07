Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 марта 2023 11:14

На Ставрополье 39-летний заключенный убил мужчину в колонии

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В ночь с 24 на 25 июля 2022 года в исправительной колонии Кочубеевского округа Ставропольского края 39-летний обвиняемый отвел 37-летнего заключенного в безлюдное помещение. Разговор у отбывающих заключение мужчин не задался – злоумышленник избил потерпевшего до смерти.

— Он нанес мужчине не менее 45-ти ударов руками и ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, а материалы направлены в суд. Обвиняемому светит увеличение срока отбывания в тюрьме.