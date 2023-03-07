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НовостиПроисшествия7 марта 2023 11:43

Контрабандистку с 40 тысячами долларов задержали в аэропорту Минвод

Решением суда ее приговорили к 9 месяцам в тюрьме и изъятию 30 тысяч долларов в доход государства
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В аэропорту Минеральных Вод задержали контрабандиста из Владикавказа. Злоумышленница пыталась провезти за границу 40 тысяч долларов США, при этом сумма не была декларирована. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Гражданку предупреждали, что о перевозке такой суммы надо сообщить и задокументировать, однако она проигнорировала требование. За это ее задержали, а против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ.

— Решением суда злоумышленница признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и приговорена к 9 месяцам ограничения свободы с обращением в доход государства изъятых денежных средств в сумме 30 тысяч долларов США, – сообщает ведомство.