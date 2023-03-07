Замдиректора фонда медстрахования Ставрополья получила взятку путевкой на отдых

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В августе 2022 года подозреваемая, заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Ставрополья, пришла с деловым предложением к главврачу одного медучреждения. Дело в том, что злоумышленнице захоелось отдохнуть за чужой счет, а она взамен могла помочь учреждению с финансированием.

— В сентябре 2022 года руководитель ГБУЗ СК оплатил заместителю директора ТФОМС СК путевку на сумму более 173 тысяч рублей, после чего последняя приняла решение о дополнительном финансировании медицинского учреждения на сумму более 4 млн рублей, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Правда, после отдыха и непродолжительной работы 1 марта 2023 года против взяточницы возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ. В настоящее время злоумышленница сидит в СИЗО – ее арестовали на два месяца.

По уголовному делу проводится расследование. Доказательства вины гражданки собираются. О судьбе взяткодателя не сообщается.