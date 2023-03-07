Из-за массовой гибели животных на Ставрополье запретили весеннюю охоту

Фото: минприроды Ставропольского края

На Ставрополье после массовой гибели животных, случаев которой в регионе зарегистрировали уже три, было решено запретить весеннюю охоту. Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление №57 от 20 февраля 2023 года любительская и спортивная охота весной под запретом. О решении сообщили в пресс-службе краевого минприроды.

— Данное решение принято на заседании совета по охоте в январе текущего года в целях рационального использования охотничьих ресурсов, увеличения их численности и сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц с учетом текущей ситуации с массовой гибелью животных и согласовано с Минприроды России.

Нарушителям грозит ответственность по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ – штраф до четырех тысяч рублей с конфискацией оружия или лишением права на охоту на срок до двух лет.