СКФУ открывает новый поток переподготовки на IT-специальности

Фото: СКФУ

Северо-Кавказский федеральный университет выпускает первых студенты Цифровой кафедры и презентует новый поток.

Проект "Цифровая кафедра" позволяет студентам вместе с дипломом о высшем образовании получить дополнительную квалификацию в области ИТ на бесплатной основе. Программу разработали при участии индустриальных IT-компаний, специалисты которых ведут занятия и передают практический опыт.

– Нужно подчеркнуть, что программа доступна не только студентам ИТ-направлений. Конечно, они могут поступить к нам и расширить свои знания, но не менее важно знакомить с информационными технологиями обучающихся других специальностей. Цифровая кафедра создана для того, чтобы возможность прокачать навыки профессионального программирования появилась также у филологов, химиков и физруков, – поделилась руководитель Цифровой кафедры СКФУ, заместитель проректора, кандидат физико-математических наук Оксана Мезенцева.

Сейчас на кафедре учится более тысячи студентов СКФУ. Они слушают лекции по шести программам профессиональной переподготовки:

– «Прикладной искусственный интеллект» с присвоением квалификации «Аналитик в области прикладного искусственного интеллекта»;

– «Цифровой маркетинг и продвижение на маркетплейсах» с присвоением квалификации «Специалист по интернет-маркетингу»;

– «Разработчик 1С» с присвоением квалификации «Специалист по созданию и сопровождению информационных систем»;

– «Цифровой дизайн» с присвоением квалификации «Программист в области цифрового дизайна»;

– «Разработчик профессионально-ориентированных цифровых приложений»;

– «Аналитик данных».

Сейчас преподаватели готовят восемь новых программ для 1,5 тысяч студентов:

– искусственного интеллекта и машинного обучения,

– цифрового маркетинга и информационной логистики,

– проектирования и разработки юридических информационных систем,

– разработке цифровых приложений и информационных систем,

– веб-программирования и цифрового дизайна,

– цифрового профайлинга,

– аддитивных технологии в строительстве,

– цифровых технологий в электроэнергетике.

Проект реализуют в рамках программы "Приоритет-2030". СКФУ присоединился к марафону цифровых кафедр страны, результатом которого станет создание ста цифровых кафедр. Презентация Цифровой кафедры университета пройдет 15 марта, в 10:30, в Ставрополе, в первом корпусе по улице Пушкина, 1. Перед посетителями выступят представители Института цифрового развития СКФУ, среди которых доктора и кандидаты технических и физико-математических наук.

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