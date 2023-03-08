Проезд на 41 маршрутке в Ставрополе подорожает с начала апреля

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В Ставрополе с 6 апреля увеличат тариф на проезд в маршрутке №41 – вместо 30 рублей горожане будут платить 32 рубля. Изменения оправдали тем, что перевозчик работает за свой счет, а не берет деньги из муниципальной казны. Правда, в социальных сетях жители стали негодовать.

Некоторые пользователи не приняли изменения, считая, что пенсионерам и малоимущим новая стоимость может «ударить по карману». Тем не менее в городе есть льготные проезды и маршруты.

Другие пользователи интересуются по поводу оборудования машин системой ГЛОНАСС и терминала безналичной оплаты, которых до сих пор нет на ряде маршруток. Кроме того, жителям непонятно, почему цена увеличивается, а качество перевозок – нет.

Также есть горожане, которые приняли изменения. Но при повышении цен на маршрут №48 миндор обещал проверить обоснованность подорожания. Возможно, за маршрут №41 также возьмутся в министерстве дорожного хозяйства.