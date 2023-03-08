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НовостиОбщество8 марта 2023 11:22

Три снегоуборочные машины купят в Ставрополе за 55,8 млн рублей

Как заверяет комитет по госзакупкам региона, техника сможет работать и летом
Данил ЮРКОВ
Три снегоуборочные машины за 55,8 млн купят в Ставрополе

Три снегоуборочные машины за 55,8 млн купят в Ставрополе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставрополе купят три снегоуборочные машины – на это выделят 55,8 млн рублей. Причем это только начальная цена аукциона, которая может стать выше по результатам торгов. О покупке техники рассказали в комитете по госзакупкам Ставропольского края.

— Зимой они могут очищать поверхности от снега и распределять противогололедные реагенты, летом – сметать мусор, а также мыть и поливать дорожное полотно, – говорится в сообщении от ведомства.

Комитет сообщает, что такая техника зарекомендовала себя в разных регионах страны. Такая техника должна убирать много снега и хорошо очищать дороги в летнее время. Как она покажет себя на деле, жители краевой столицы смогут увидеть после покупки.